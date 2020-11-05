Луческу: Я абсолютный противник VAR

Менеджер высказался о внедрении технологии в футбол.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу высказал свое мнение о системе VAR после матча Лиги чемпионов против Барселоны (1:2).

"Я абсолютный противник этой технологии. Футбол — это яркое зрелище для болельщиков, для телевидения. Это не гандбол и не баскетбол, VAR тут не помогает.

Выходит, что всё зависит от четвертого или пятого арбитра, который где-то в комнате стоит перед монитором и решает. Мне это сложно понять, я против этой технологии", — цитирует тренера официальный сайт Динамо.

Ранее наставник киевлян дал свою оценку игре своей команды в матче против каталонцев.