Зенит — Лацио 1:1 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

В поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Зенит принимал на своем поле Лацио.

Большую часть поединка российская команды минимально лидировала в счете, однако это изменилось на 82-й минуте, когда Фелипе Кайседо реализовал свой момент и спас Лацио от гостевого поражения.

Смотрите видео голов и обзор матча Зенит — Лацио:

Зенит — Лацио 1:1

Голы: Ерохин, 32 — Кайседо, 82

Зенит: Кержаков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков (Круговой, 78), Барриос, Кузяев (Вендел, 90+1), Ерохин (Мостовой, 61), Оздоев (Сутормин, 90+1), Караваев, Дзюба.

Лацио: Рейна, Габаррон, Худт, Ачерби, Марушич, Пароло (Катальди, 52), Милинкович-Савич, Фарес (Перейра, 59), Акпа-Акпро, Корреа (Луис Фелипе, 85), Мурики (Кайседо, 59).

Предупреждения: Кузяев, Барриос, Ловрен, Круговой — Акпа-Акпро, Милинкович-Савич, Кайседо, Рейна.