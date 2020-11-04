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24 ноября
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-
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-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
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-
24 ноября
22:00
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-
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-
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-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Зенит — Лацио 1:1 Видео голов и обзор матча

04 ноября 2020

Фелипе Кайседо, Getty Images

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

В поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Зенит принимал на своем поле Лацио.

Большую часть поединка российская команды минимально лидировала в счете, однако это изменилось на 82-й минуте, когда Фелипе Кайседо реализовал свой момент и спас Лацио от гостевого поражения.

Смотрите видео голов и обзор матча Зенит — Лацио:

Зенит — Лацио 1:1
Голы: Ерохин, 32 — Кайседо, 82

Зенит: Кержаков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков (Круговой, 78), Барриос, Кузяев (Вендел, 90+1), Ерохин (Мостовой, 61), Оздоев (Сутормин, 90+1), Караваев, Дзюба.
Лацио: Рейна, Габаррон, Худт, Ачерби, Марушич, Пароло (Катальди, 52), Милинкович-Савич, Фарес (Перейра, 59), Акпа-Акпро, Корреа (Луис Фелипе, 85), Мурики (Кайседо, 59).
Предупреждения: Кузяев, Барриос, Ловрен, Круговой — Акпа-Акпро, Милинкович-Савич, Кайседо, Рейна.
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