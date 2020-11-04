Зенит упустил победу в матче против Лацио

Российский клуб набрал первое очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Зенит принимал на своем поле Лацио.

Казалось, что победителя данного противостояния определит единственный гол Ерохина в первом тайме, однако на 82-й минуте Кайседо спас Лацио от поражения. В концовке питерцы забили второй гол, но VAR зафиксировал положение вне игры.

Таким образом, Зенит по-прежнему не знает побед в текущем розыгрыше самого престижного еврокубка и занимает последнюю строчку в группе F.

Зенит — Лацио 1:1

Голы: Ерохин, 32 — Кайседо, 82

Зенит: Кержаков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков (Круговой, 78), Барриос, Кузяев (Вендел, 90+1), Ерохин (Мостовой, 61), Оздоев (Сутормин, 90+1), Караваев, Дзюба.

Лацио: Рейна, Габаррон, Худт, Ачерби, Марушич, Пароло (Катальди, 52), Милинкович-Савич, Фарес (Перейра, 59), Акпа-Акпро, Корреа (Луис Фелипе, 85), Мурики (Кайседо, 59).

Предупреждения: Кузяев, Барриос, Ловрен, Круговой — Акпа-Акпро, Милинкович-Савич, Кайседо, Рейна.