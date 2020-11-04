Башакшехир — Манчестер Юнайтед 2:1 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед отправился в гости к Истанбул Башакшехир, где потерпел сенсационное поражение в рамках третьего туре группового этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме Демба Ба и Вишка отметились взятиями ворот и вывели хозяев вперед. Несмотря на то, что Антони Мартиалю удалось сократить отставание в счете еще перед перерывом, во второй половине встречи Манчестер Юнайтед не смог избежать поражения.

Смотрите видео голов и обзор матча Башакшехир — Манчестер Юнайтед:

Башакшехир — Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Ба, 13, Вишка, 41 — Мартиаль, 43

Истанбул Башакшехир: Гюнок — Рафаэль, Шкртел, Епуряну, Болинголи — Алексич, Кахведжи (Понк, 90), Эзкан (Топал, 88) — Тюрюч, Вишча, Ба (Гульбрандсен, 79).

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака (Фосу, Магуайр, Туанзебе (Мактоминей, 46), Шоу — Мата, ван де Беек (Погба, 60), Матич — Бруну Фернандеш — Рашфорд, Мартиаль.

Предупреждения: Шкртел — Туанзебе