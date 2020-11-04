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-
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-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Манчестер Юнайтед уступил Башакшехиру

04 ноября 2020

Манчестер Юнайтед уступил Башакшехиру

"Красные дьяволы" потерпели поражение в Турции.

Манчестер Юнайтед в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Башакшехиру. Оле-Гуннар Солскьяер с первых минут доверил место в составе Туанзебе, Хендерсону и ван де Бееку. Голкипер мог проявить себя уже на 13-й минуте, но проиграл дуэль Демба Ба, который легко убежал от защитников. 1:0.

Манчестер Юнайтед контролировал мяч в дебюте встречи, но не создавал какую-либо остроту у чужих ворот. Бруну Фернандеш, ван де Беек и Мата отлично комбинировали около чужой штрафной, но компактные редуты соперника и вялость Мартиаля с Рашфордом не позволяли извлечь из этого хоть какие-то дивиденды.

В одном из эпизодов Мартиаль все-таки получил мяч на углу штрафной площади и пробил, но соперник бросился в подкате и отвел угрозу. Забить могли и хозяева, но Хендерсон удачно расположился во время удара Алексича головой из пределов штрафной. Дела манкунианцев стали хуже к концу первой половины игры.

Ба пропустил мяч на Вишчу, а тот прошил Хендерсона ударом из пределов штрафной. 2:0. Все происходило при полном попустительстве со стороны обороны гостей.. Тем не менее, "красные дьяволы" смогли быстро отквитать один мяч. Шоу убрал соперника на фланге и навесил — Мартиаль головой пробил точно в угол. 2:1.

Во второй половине игры Манчестер Юнайтед продолжал владеть игровой инициативой, а выпады соперника стали происходить намного реже, но создать что-то опасно у чужих ворот не удавалось. Можно вспомнить лишь штрафной Бруну Фернандеш, с которым легко справился голкипер. У атак гостей просто не было мысли, не было плана, а потому неудивительно, что они так и не смогли взломать оборону соперника. Финальный свисток зафиксировал бесславное поражение манкунианцев.  

Башакшехир — Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: Ба, 13, Вишка, 41 — Мартиаль, 43

Истанбул Башакшехир: Гюнок — Рафаэль, Шкртел, Епуряну, Болинголи — Алексич, Кахведжи (Понк, 90), Эзкан (Топал, 88) — Тюрюч, Вишча, Ба (Гульбрандсен, 79).

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака (Фосу, Магуайр, Туанзебе (Мактоминей, 46), Шоу — Мата, ван де Беек (Погба, 60), Матич — Бруну Фернандеш — Рашфорд, Мартиаль.

Предупреждения: Шкртел — Туанзебе

 
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