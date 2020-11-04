Лига чемпионов. Группа F. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков третьего тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете F.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F состоится два поединка: итальянский Лацио на выезде сыграет против Зенита, а Брюгге дома проведет свой матч против дортмундской Боруссии.

Зенит — Лацио

Среда, 4 ноября, 19:55. Газпром Арена, Санкт-Петербург, Артур Диаш (Португалия) — главный арбитр встречи.

Аутсайдер группы F питерский Зенит померяется силами с фаворитом таблицы итальянским Лацио. Первые два матча Зенит проиграл. Причем если Брюгге сумел перевернуть ход игры в концовке матча, забив победный гол в ворота питерцев на 90+3 минуте (1:2), то в матче с Боруссией российский клуб уступил без особых шансов (2:0). Подопечным Семака остается только обыгрывать Лацио, чтобы иметь шансы на выход из группы.

Лацио, в свою очередь, в первом туре неожиданно обыграл дортмундскую Боруссию (3:1), а во второй игре расписал ничью с Брюгге (1:1). Несмотря на четыре набранных очка команда Симоне Индзаги рассчитывает только на победу, которая увеличит их шансы на выход из группы.

Ориентировочные составы

Зенит: Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Жирков — Кузяев, Оздоев, Сантос, Ерохин, Сутормин, — Дзюба.

Лацио: Рейна — Патрик, Фелипе, Ачерби — Марушич, Милинкович-Савич, Пароло, Акрпо, Фарес — Корреа, Кайседо

Не сыграют: Азмун, Дриусси, Малком, Мусаев — Альберто, Андерсон, Иммобиле, Лейва, Прото, Раду, Стракоша, Эскаланте.

прогноз 0:2

Брюгге — Боруссия Д

Среда, 4 ноября, 22:00. Ян Брейдел, Брюгге, Дамир Скомина (Словения) — главный арбитр встречи.

На стадионе Ян Брейдел состоится матч между двумя командами, которые претендуют на выход из группы и имеют для этого неплохие шансы. Брюгге в зрелищном матче, не без фарта, сумел одолеть питерский Зенит (1:2). В поединке против Лацио команда добыла сложную, но очень важную ничью (1:1). В случае победы над "шмелями" Брюгге может укрепить свои позиции и набрать семь очков.

Боруссия очень неудачно, прямо сказать неожиданно, выступила против Лацио в первом туре группового этапа турнира (3:1). Проблемы в построении игры от Фавра были заметны невооруженным глазом, но поединок против Зенита "шмелям" дался очень просто (2:0). Дортмундцы не оставили ни единого шанса российскому клубу, и с таким же настроем, отправились в Бельгию, где намерены взять три очка.

Ориентировочные составы:

Боруссия Д: Бюрки — Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру — Дауд, Дилейни — Санчо, Ройс, Рейна — Холанд

Брюгге: Миньоле — Мата, Мехеле, Дели, Соболь — Вормер, Ритс, Ванакен — Дьятта, Боннавентуре, Кетелаере

Не сыграют: Митрович — Загаду, Шульц, Джан, Шмельцер.