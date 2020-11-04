Пятов: Поражения — часть футбола

Опытный украинский голкипер выразил слова поддержки своим партнерам по команде после крупного поражения от Боруссии М.

Украинский голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов не мог остаться в стороне от шокирующего результата выступлений его одноклубников в матче третьего тура Лиги чемпионов УЕФА против менхенгладбахской Боруссии (0:6), хотя и наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Для выражения слов поддержки вратарь сборной Украины использовал страницу своего Instagram-аккаунта, где размести публикацию со следующим содержанием: "Поражения — часть футбола, ошибки — часть футбола. Это был тяжелый вечер для нас, но важно — делать правильные выводы и стремиться к тому, чтобы становиться лучше в каждой игре.



Это только половина пути. Уверен, мы будем только сильнее и сможем достичь своей цели. Поддержите команду, сегодня как никогда!", — призвал в своем обращении к фанатам клуба Пятов.

36-летний Андрей Пятов уже успел провести за свою карьеру в донецком Шахтере 464 поединок во всех турнирах, в которых пропустил 401 мяч.

В ближайшем будущем действующего чемпиона Украины ожидает номинально гостевое противостояние с киевским Динамо на НСК Олимпийский (8 ноября, 17:00).