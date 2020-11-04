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-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
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-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Пятов: Поражения — часть футбола

04 ноября 2020

Андрей Пятов, фото ФК Шахтер Донецк

Опытный украинский голкипер выразил слова поддержки своим партнерам по команде после крупного поражения от Боруссии М.

Украинский голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов не мог остаться в стороне от шокирующего результата выступлений его одноклубников в матче третьего тура Лиги чемпионов УЕФА против менхенгладбахской Боруссии (0:6), хотя и наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Для выражения слов поддержки вратарь сборной Украины использовал страницу своего Instagram-аккаунта, где размести публикацию со следующим содержанием: "Поражения — часть футбола, ошибки — часть футбола. Это был тяжелый вечер для нас, но важно — делать правильные выводы и стремиться к тому, чтобы становиться лучше в каждой игре.


Это только половина пути. Уверен, мы будем только сильнее и сможем достичь своей цели. Поддержите команду, сегодня как никогда!", — призвал в своем обращении к фанатам клуба Пятов.

36-летний Андрей Пятов уже успел провести за свою карьеру в донецком Шахтере 464 поединок во всех турнирах, в которых пропустил 401 мяч.

В ближайшем будущем действующего чемпиона Украины ожидает номинально гостевое противостояние с киевским Динамо на НСК Олимпийский (8 ноября, 17:00).

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