Клопп: Счет не важен, мы хотели просто победить

Немецкий главный тренер английского Ливерпуля рассказал о настроении в команде после крупной победы над Аталантой.

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА действующий чемпион Английской Премьер-лиги совершил сверхуспешный визит в Италию, где боролся за право еще сильнее отовраться от конкурентов с бергамаской Аталантой. Поединок на Атлети Адзурри д'Италия завершился для хозяев арены катастрофическим поражением со счетом 0:5.

Аталанта — Ливерпуль 0:5 Видео голов и обзор матча

В своем послематчевом интервью немецкий наставник "красных" Юрген Клопп дал привычные для себя развернутые ответы на вопросы журналистов. С его словами предлагает ознакомится официальный сайт Ливерпуля.

"Все, что я сказал (об Аталанте — ред.) вчера вечером и сегодня перед игрой, является стопроцентной правдой, это то, что я думаю. Я достаточно давно в этом деле, чтобы увидеть, когда другая команда играет в хороший футбол и может вызвать проблемы у каждой команды в мире, — начал разговор с журналистами Клопп с лестных слов в адрес соперников, — Это не изменилось ни из-за игры, ни из-за сегодняшнего результата. Мы тоже хороши, мы это знаем".

"Мы закрывали Аталанту на невероятно высоком уровне, играли в более качественный футбол и забивали голы. Вот как это выглядит. Мы забили пять голов. Могли бы забить еще два-три, я не знаю. При этом, Алиссону также пришлось сделать три сейва наивысшего уровня. Итак, вы видите, насколько велика угроза, если вы позволите им (Аталанте — ред.) делать то, в чем они хороши. Общая производительность моей команды сегодня была действительно хорошей, поэтому мы выиграли игру. Результат не так важен, мы хотели только выиграть", — резюмировал исход поединка наставник.

"Хорошие выступления никогда не вызывают у меня головной боли, — ответил Юрген на вопрос журналиста о кадровом перенасыщении в атаке, — было ясно, что сегодня имеет смысл, прежде всего, использовать хорошую форму, в которой находится Диогу". При этом, Клопп не забыл упомянуть и о Роберто Фирмино, который начинал игру со скамейки запасных: "Мир иногда бывает действительно плохим местом, когда в тот момент, когда кто-то играет ярко, мы сразу забываем о другом игроке, который играл за нас, кажется, 500 игр подряд. Мы бы не попали в Лигу чемпионов, даже если бы с нами не было Бобби Фирмино. И сразу я должен объяснить, почему его нет в команде. Он будет в команде. Если вы спросите: что делает Ливерпуль особенными? Я бы сказал, что это то, как играет Бобби Фирмино".

"Рис (Уильямс — ред.) — исключителен — начал давать оценку действиям в центре защиты 19-летнего Риса Джеймса Уильямс Клопп, — Я не могу представить, что мне будет 19 лет и я буду играть свой второй профессиональный футбольный матч в Лиге чемпионов против Муриэля и Сапаты. Это невероятно. Я бы чертовски нервничал. А мальчик — нет, это очень нам и ему помогает. То, как команда защищалась сегодня вечером, было совершенно невероятно".

"Сейчас все должны выступить друг за друга, потому что Роббо, Трент и Джо теперь главные. Кто бы ни играл с ними — если это Жоэль, то все по-другому, — но, если с ними играет один из младших, они опытные и должны руководить этой линией. Так что выступления Уильямса было действительно приятно видеть, и я очень рад за Риса, потому что каждый должен увидеть его в раздевалке — вероятно, понадобится что-то особенное, чтобы убрать улыбку с его лица, это, наверное, невозможно. Это действительно здорово", — поделился впечатлением об эмоциях юного подопечного наставник Ливерпуля.

Для "красных" начинается непростой отрезок сезона. Уже в ближайшие выходные, 8 ноября, Ливерпуль сыграет гостевой матч против Манчестер Сити, а после паузы на матчи национальных сборных вернется в АПЛ игрой дома против Лестера (21.11), после которой команде Клоппа вновь предстоит сыграть с Аталантой, но уже на своем поле (25.11).