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0
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0
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ПСЖ
-
04 ноября
22:00
Ренн
-
Челси
-
24 ноября
19:55
Краснодар
-
Севилья
-
24 ноября
19:55
Лацио
-
Зенит
-
24 ноября
22:00
Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
Боруссия М
-
Шахтер
-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Ливерпуль разгромно обыграл Аталанту

03 ноября 2020

Аталанта — Ливерпуль, фото getty images/ football.ua

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итоги матча Лиги чемпионов с участием английского клуба.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Аталанта — Ливерпуль 0:5
Голы: Жота, 14, 33, 55, Салах, 47, Мане, 49

Аталанта: Спортьелло — Толои, Паломино, Джимсити — Хатебур (Депаоли, 81), Пашалич (Малиновский, 63), Фройлер, Мохика (Руджери, 81) — А. Гомес (Ламмерс, 80) — Муриэль (Пессина, 52), Сапата.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Н. Уильямс, 82), Д. Гомес, Р. Уильямс, Робертсон (Кейта, 65) — Джонс, Хендерсон (Милнер, 66), Вейналдум (Цимикас, 82) — Салах, Жота (Фирмино, 66), Мане.

Предупреждения: Вейналдум, Джонс
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