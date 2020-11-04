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-
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-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
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-
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-
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-
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-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
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Симеоне: Путь к победам пролегает и через такие ничьи, как с Локомотивом

04 ноября 2020

Диего Симеоне, Getty Images

Аргентинский наставник мадридского Атлетико дал интервью после неудачного выезда его команды в гости к московскому Локомотиву.

В рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА мадридский Атлетико проводил гостевой матч против московского Локомотив, и сумел увезти с РЖД Арены лишь один набранный балл по итогам однократного обмена забитыми мячами с соперником (1:1).

Главный тренер "матрасников" аргентинец Диего Симеоне в послематчевом интервью отметил высокую организованность своей команды, а также похвалил соперников за их быстрые контратаки: "Команда показала очень хорошее выступление, — приводит слова главного тренера официальный сайт клуба, — Мы играли в ту игру, которую хотели играть: в атаке, обороне, в центральной линии.

Их вратарь показал отличную игру. Мы смогли очень хорошо выдержать атаку против команды, которая очень хорошо защищается, после чего галопом выходит в контрнаступление. Их контратаки была очень быстрыми. Жаль, что у чужих ворот не хватило уверенности, которая присутствовала в других зонах по ходу матча, но таков наш путь к дальнейшим победам", — подытожил наставник мадридского клуба.

Спросили Симеоне и о новоприбывшем французском полузащитнике Джоффри Кондогбия, который пополнил состав команды в качестве трансфера из Валенсии: "Его приход вызовет больше внутренней конкуренции, более жесткой и сильной, а также энергии в центре поля на весь сезон".

К слову, кадровый потенциал мадридского клуба может оказаться перед необходимостью пополнения уже в ближайшем будущем: по ходу матча с Локомотивом испанский полузащитник Витоло получил повреждение уже спустя десять минут после своего выхода на замену Маркусу Льоренте на 69-й минуте, после чего вынужденно завершил игру, уступив место уругвайцу Лукасу Торрейре. Как сообщает клуб на своем официальном сайте, игрок почувствовал мышечный дискомфорт, после чего попросил о замене. Теперь, Витоло предстоит за неопределенный промежуток времени пройти курс восстановления.

Следующая игра мадридского Атлетико 7 ноября дома против Кадиса станет последней перед ноябрьской паузой на матчи национальных сборных, с которой команда Симеоне вернется домашними противостояниями с каталонской Барселоной (21.11) и все тем же московским Локомотивом (25.11).

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