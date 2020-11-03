Локомотив расписал мировую с Атлетико

Команды забили по разу и поделили очки.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов московский Локомотив сыграл вничью с мадридским Атлетико (1:1).

Первый тайм прошел под диктовку гостей. Активные действия Жоау Фелиша могли привести к взятию ворот уже на 10 минуте игры, но головой отправил мяч рядом со штангой. Однако через восемь минут Атлетико все же вышло вперед. После флангового прострела от Эрреры центрбек Хименес, который оказался в штрафной площади, с близкого расстояния головой расстрелял Гильерме.

Прошло всего семь минут и отличный момент возник у хозяев поля. В штрафной площади мяч настиг руку Эрреры и судья, с помощью VAR, назначил 11-метровй удар. К мячу подошел Антон Миранчук, который и реализовал пенальти.

Во втором тайме вектор развития особо не изменился. Атлетико наседал на ворота хозяев, Локомотив умело оборонялся. Несколько моментов не смог реализовать Суарес, однако на большее команды не хватило.

Локомотив — Атлетико 1:1

Голы: Миранчук, 25 — Хименес, 18

Локомотив: Гильерме — Живоглядов, Райкович, Мурило, Рибус — Игнатьев, Куликов, Крыховьяк, Миранчук (Рыбчинский, 89), Смолов (Жемалетдинов, 64), Зе Луиш

Атлетико: Облак — Лоди, Хименес, Савич, Триппьер — Корреа (Лемар, 69), Эррера, Сауль (Коке, 46), Льоренте (Витоло, 69, Торрейра, 78), Фелиш, Суарес

Предуреждения: Мурило, Крыховьяк, Райкович, Жемалетдинов, Игнатьев, Суарес, Эррера, Лоди