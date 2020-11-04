Марко Розе: Команда реализовала план на игру идеально

Наставник менхенгладбахской Боруссии подвел итог первому противостоянию с донецким Шахтером.

После ошеломительного успеха менхенгладбахской Боруссии в гостевой игре третьего тура Лиги чемпионов УЕФА против донецкого Шахтера (6:0), главный тренер "жеребцов" Марко Розе дал короткое интервью официальному сайту клуба.

"Мы сделали много, если не все, в этой игре, — начал беседу с журналистами Розе, — Ребята с первых минут давили на соперников, выиграли много мячей на чужой половине. Сначала, необходимо было немного подстроится, но когда диагональный пас начал заходить за спины защитникам Шахтера, то это выглядело достаточно хорошо".

"Команда реализовала план на игру идеально, однако были и отдельные индивидуальные действия — как у Алассана Плеа при первом забитом мяче — которые нельзя обсуждать перед игрой. Сегодня нам помогло насыщение игроками в чужой штрафной, а также грамотное использование пространства для того, чтобы забить много красивых голов", — резюмировал 44-летний наставник.

Присоединился к мнению тренера в своих оценках поединка и полузащитник Кристоф Крамер: "Это было очень сильное выступление от нас. Мы очень хорошо вошли в игру, а план тренера отлично сработал. Мы знали, что Шахтер не так хорош в обороне, как в атаке. Мы всегда находили хорошие решения, чтобы избежать контакта с их сильной линией, с хорошими забросами по флангам или игре на вторых мячах.

Мы развили невероятный темп и набрали превосходство, и это было ключом к победе. Против таких сильных соперников было очевидно, что мы хотели и должны были много владеть мячом, чтобы Шахтер даже не попал в игру. Мы проделали отличную работу".

Ответная игра между менхенгладбахской Боруссией и донецким Шахтером состоится уже в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, и пройдет 25 ноября. Начало в 19:55 по киевскому времени.