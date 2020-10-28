лента новостей

08:31

Хочолава: Если вы не верите, нет причин играть в Лиге чемпионов

08:00

Ференцварош — Динамо. Накануне

07:55

Каштру: Обожаю каждого игрока Шахтера, без разницы, кто моложе, а кто старше

07:41

Соломон: С Интером было сложно все время возвращаться назад

07:20

Локомотив — Бавария 1:2 Видео голов и обзор матча

07:00

Шахтер — Интер. Наши оценки

06:46

Нойер: Матч получился очень трудным, но довольны результатом

06:24

Фавр: У всех очень плотный календарь, но для Боруссии Д практически ничего не изменилось

01:59

Жоау Фелиш стал самым юным бомбардиром Атлетико в Лиге чемпионов

01:45

Розе: Реал рискнул и смог уйти от поражения, нам просто не повезло