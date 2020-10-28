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-
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-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
Лацио
-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
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Локомотив — Бавария 1:2 Видео голов и обзор матча

28 октября 2020

Локомотив – Бавария, Getty Images

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги чемпионов.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Бавария обыграла на выезде Локомотив со счетом 2:1. В составе мюнхенцев забивали Леон Миранчук и Йосуа Киммих, а единственный гол москвичей забил Антон Миранчук.


Локомотив – Бавария 1:2
Голы: Миранчук, 70 – Горецка, 13, Киммих, 79.

Локомотив: Гильерме – Живоглядов, Чорлука (Райкович, 46), Серкейра, Рыбус – Игнатьев (Жемалетдинов, 76), Куликов (Лисакович, 89), Миранчук, Крыховяк, Смолов (Рыбчинский, 75) – Зе Луиш.

Бавария: Нойер – Павар, Зюле, Алаба, Люка Эрнандес – Киммих, Горецка (Хави Мартинес, 46) – Мюллер (Гнабри, 46), Толиссо, Коман (Дуглас Коста, 69) – Левандовски.

Предупреждения: Живоглядов, Серкейра, Жемалетдинов – Эрнандес.

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