Локомотив — Бавария 1:2 Видео голов и обзор матча

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Бавария обыграла на выезде Локомотив со счетом 2:1. В составе мюнхенцев забивали Леон Миранчук и Йосуа Киммих, а единственный гол москвичей забил Антон Миранчук.
Локомотив – Бавария 1:2
Голы: Миранчук, 70 – Горецка, 13, Киммих, 79.
Локомотив: Гильерме – Живоглядов, Чорлука (Райкович, 46), Серкейра, Рыбус – Игнатьев (Жемалетдинов, 76), Куликов (Лисакович, 89), Миранчук, Крыховяк, Смолов (Рыбчинский, 75) – Зе Луиш.
Бавария: Нойер – Павар, Зюле, Алаба, Люка Эрнандес – Киммих, Горецка (Хави Мартинес, 46) – Мюллер (Гнабри, 46), Толиссо, Коман (Дуглас Коста, 69) – Левандовски.
Предупреждения: Живоглядов, Серкейра, Жемалетдинов – Эрнандес.