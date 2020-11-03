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-
Севилья
-
24 ноября
19:55
Лацио
-
Зенит
-
24 ноября
22:00
Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
Боруссия М
-
Шахтер
-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Локомотив — Атлетико 1:1 Видео голов и обзор матча

03 ноября 2020

Локомотив — Атлетико 1:1 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов московский Локомотив сыграл вничью с мадридским Атлетико (1:1).

Гости открыли счет на 18-й минуте благодаря точному удару Хименеса, однако "железнодорожники" бысто ответили голом Миранчука.

Обзор матча:

Локомотив — Атлетико 1:1
Голы: Миранчук, 25 — Хименес, 18

Локомотив: Гильерме — Живоглядов, Райкович, Мурило, Рибус — Игнатьев, Куликов, Крыховьяк, Миранчук (Рыбчинский, 89) — Смолов (Жемалетдинов, 64), Зе Луиш

Атлетико: Облак — Лоди, Хименес, Савич, Триппьер — Корреа (Лемар, 69), Эррера, Сауль (Коке, 46), Льоренте (Витоло, 69, Торрейра, 78) — Фелиш, Суарес

Предуреждения: Мурило, Крыховьяк, Райкович, Жемалетдинов, Игнатьев — Суарес, Эррера, Лоди

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