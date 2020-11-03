Локомотив — Атлетико 1:1 Видео голов и обзор матча

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов московский Локомотив сыграл вничью с мадридским Атлетико (1:1).
Гости открыли счет на 18-й минуте благодаря точному удару Хименеса, однако "железнодорожники" бысто ответили голом Миранчука.
Обзор матча:
Локомотив — Атлетико 1:1
Голы: Миранчук, 25 — Хименес, 18
Локомотив: Гильерме — Живоглядов, Райкович, Мурило, Рибус — Игнатьев, Куликов, Крыховьяк, Миранчук (Рыбчинский, 89) — Смолов (Жемалетдинов, 64), Зе Луиш
Атлетико: Облак — Лоди, Хименес, Савич, Триппьер — Корреа (Лемар, 69), Эррера, Сауль (Коке, 46), Льоренте (Витоло, 69, Торрейра, 78) — Фелиш, Суарес
Предуреждения: Мурило, Крыховьяк, Райкович, Жемалетдинов, Игнатьев — Суарес, Эррера, Лоди