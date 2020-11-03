Трубин и Корниенко — в основе Шахтера на матч против Боруссии М

Донецкий Шахтер в рамках третьего матча группового этапа Лиги чемпионов примет менхенгладбахскую Боруссию.
Главные тренеры уже определились с составами на игру.
Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко — Майкон, Маркос — Тете, Марлос, Соломон — Тайсон.
Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Болбат, Степаненко, Коваленко, Патрик, Вакула, Судаков, Мораес.
Боруссия М: Зоммер - Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Нойхаус, Крамер, Штиндль, Тюрам, Хофманн – Плеа.
Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Эмболо, Янчке, Лазаро, Вендт, Райц, Вольф, Траоре, Херманн.
Отметим, матч Шахтер — Боруссия М состоится третьего ноября. Начало встречи — в 19:55. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция игры.