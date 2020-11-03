Трубин и Корниенко — в основе Шахтера на матч против Боруссии М

лента новостей

19:51

Шахтер — Боруссия М: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

19:02

Все члены делегации Динамо в Барселоне получили отрицательные результаты тестов на коронавирус

18:48

Тайсон возглавит атаку Шахтера в матче против Боруссии М

17:01

Роналду впервые в сезоне попал в заявку Ювентуса на Лигу чемпионов

15:43

Шахтер и Динамо — самые молодые команды в двух турах Лиги чемпионов

15:21

Луческу: Все говорят о Барселоне и Ювентусе, но Ференцварош тоже силен

15:03

Куман: Коронавирус в Динамо? У Шахтера тоже было много потерь, но они обыграли Реал

14:27

Барселона — Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

14:15

Шахтер — Боруссия М: где смотреть матч Лиги чемпионов

14:07

Педри: Матч с Динамо станет ключевым для Барселоны