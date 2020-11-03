Тайсон возглавит атаку Шахтера в матче против Боруссии М

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, в котором сыграют донецкий Шахтер и менхенгладбахская Боруссия.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер будет принимать на поле столичного НСК Олимпийский менхенгладбахскую Боруссию, которая после стартовых двух туров расположилась с двумя набранными очками следом за "горняками" в турнирной таблице.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру совершил лишь одно изменение в стартовом составе своей команды, по сравнению с матчами против Реала и Интера — бразилец Тайсон сыграет на острие атаки действующих чемпионов Украины вместо получившего повреждение Дентиньо.

От наставника немецкой команды Марко Розе изменений, на фоне упущенной домашней победы над "сливочными", не последовало.

Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко — Майкон, Маркос Антонио — Марлос, Соломон, Тете — Тайсон.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Болбат, Витао, Степаненко, Коваленко, Алан Патрик, Вакула, Судаков, Мораес.



Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини — Крамер, Нойхаус — Хофманн, Штиндль, Тюрам — Плеа.

Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Вольф, Траоре, Вендт, Лазаро, Бенеш, Янчке, Эмболо, Райц.



Матч Шахтер — Боруссия М начнется в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.