Реал Мадрид — Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Соперники Шахтера по группе будут выявлять сильнейшего в очном противостоянии.

Реал Мадрид примет на своем поле Интер в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Этот матч состоится 3 ноября на стадионе Альфредо ди Стефано, который является запасной ареной "сливочных".

В прямом эфире игру покажет телеканал Футбол 2. Трансляция начнется в 21:45 по киевскому времени, а непосредственно сам матч – в 22:00. Также посмотреть поединок Реала и Интера можно с помощью медиасервиса Megogo.

Если кто-то по определенным причинам пропустил игру, он сможет посмотреть ее повтор 4 ноября на телеканале Футбол 1 в 08:15 по киевскому времени, а также на телеканале Футбол 2 в 14:00.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, а после финального свистка на нашем сайте появятся видео лучших моментов игры. Букмекеры считают явным фаворитом предстоящего противостояния мадридский Реал.