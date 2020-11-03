Реал Мадрид — Интер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на еврокубковый поединок.

Реал Мадрид сойдется в противостоянии с Интером в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех у подопечных Зинедина Зидана более высокие.

Так, на потенциальную победу Реала коэффициент составляет 1,86, а вероятность успеха Интера оценивается показателем 3,95. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,10.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Лаутаро Мартинес забьет гол и результат матча: победа Реал Мадрид". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 8,30.

Напомним, матч Реал — Интер состоится сегодня, третьего ноября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.