Перишич может заменить Лукаку в матче против Реала

На матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против Реала тренер Интера Антонио Конте рассматривает два варианта замены травмированного Ромелу Лукаку — резюмирует сообщения итальянских СМИ Football Italia.
Более естественным партнером по атаке для Лаутаро Мартинеса был бы Алексис Санчес, однако чилиец еще не набрал должную форму и, скорее всего, начнет игру в запасе.
В этом случае рядом с Мартинесом может сыграть Иван Перишич.
Матч соперников Шахтера по группе В Реал — Интер состоится во вторник, 3 ноября. Начало в 22:00 по киевскому времени.