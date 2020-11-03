Перишич может заменить Лукаку в матче против Реала

Антонио Конте еще не определился с напарником Лаутаро Мартинеса в матче против Реала.

На матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против Реала тренер Интера Антонио Конте рассматривает два варианта замены травмированного Ромелу Лукаку — резюмирует сообщения итальянских СМИ Football Italia.

Более естественным партнером по атаке для Лаутаро Мартинеса был бы Алексис Санчес, однако чилиец еще не набрал должную форму и, скорее всего, начнет игру в запасе.

В этом случае рядом с Мартинесом может сыграть Иван Перишич.

Матч соперников Шахтера по группе В Реал — Интер состоится во вторник, 3 ноября. Начало в 22:00 по киевскому времени.