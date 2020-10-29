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-
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Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
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-
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-
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Челси
-
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-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
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Лукаку может пропустить игру против Реала

29 октября 2020

Ромелу Лукаку, Getty Images

Бельгийский нападающий миланского Интера получил повреждение в матче против донецкого Шахтера.

Как сообщает официальный сайт миланского Интера, нападающий Ромелу Лукаку почувствовал дискомфорт в левой ноге после выездного матча в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА против донецкого Шахтера (0:0).

По возвращению в Италию, бельгийский форвард прошел исследование на МРТ в институте Humanitas, которое показало наличие у него растяжения левого бедра. Как сообщает клуб, футболист будет отсутствовать на ближайших тренировочных занятиях, а также находится под постоянным наблюдением соответствующих специалистов.

Таким образом, крайне исключается вероятность появления Ромелу Лукаку в домашнем матче "нерадзурри" в рамках итальянской Серии А в ближайшие выходные против Пармы, а также под серьезным вопросом находится его выход на поле в гостевой игре третьего тура Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Бельгиец стал автором 50 из 100 последних голов коллектива Антонио Конте, ряды которого он пополнил после трансфера из Манчестер Юнайтед в конце лета 2019 года за 75 млн евро.

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