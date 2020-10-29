Лукаку может пропустить игру против Реала

Бельгийский нападающий миланского Интера получил повреждение в матче против донецкого Шахтера.

Как сообщает официальный сайт миланского Интера, нападающий Ромелу Лукаку почувствовал дискомфорт в левой ноге после выездного матча в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА против донецкого Шахтера (0:0).

По возвращению в Италию, бельгийский форвард прошел исследование на МРТ в институте Humanitas, которое показало наличие у него растяжения левого бедра. Как сообщает клуб, футболист будет отсутствовать на ближайших тренировочных занятиях, а также находится под постоянным наблюдением соответствующих специалистов.

Таким образом, крайне исключается вероятность появления Ромелу Лукаку в домашнем матче "нерадзурри" в рамках итальянской Серии А в ближайшие выходные против Пармы, а также под серьезным вопросом находится его выход на поле в гостевой игре третьего тура Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Бельгиец стал автором 50 из 100 последних голов коллектива Антонио Конте, ряды которого он пополнил после трансфера из Манчестер Юнайтед в конце лета 2019 года за 75 млн евро.