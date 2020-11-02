Де Пена: Нам не повезло — COVID-19 пришел к нам

Уругвайский полузащитник киевского Динамо дал интервью перед матчем Лиги чемпионов против Барселоны.

Уже в скором времени вице-чемпиону Украины, киевскому Динамо, предстоит в третий раз в этом сезоне сыграть матч стадии группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. "Бело-синие" отправятся на выездной поединок против каталонской Барселоны с серьезными кадровыми потерями из-за коронавируса COVID-19.

О ситуации в команде и своих ожиданиях от предстоящей игры в интервью главной радиостанции Каталонии RAC1 рассказал уругвайский полузащитник Карлос Де Пена.

"Положительные результаты тестирования отдельных футболистов определенно влияют на нас. Это тяжелая ситуация для всего мира, от которой мы не находились в стороне. Мы знали, что коронавирус уже затронул многие команды, и что это было только вопросом времени, когда он доберется до украинских команд. Нам не повезло — он пришел к нам", — посетовал Карслос.

Уругваец опирается в своих суждениях на недавний опыт донецкого Шахтера в матче против мадридского Реала на стадионе Альфредо Ди Стефано: "Шахтер также пострадал от COVID-19, и это сыграло большую роль, когда играли в Мадриде. Надеюсь, мы также сможем показать отличную игру в Барселоне. У нас есть потери, но у нас также есть игроки, которые могут их компенсировать".

"Выбыли из обоймы футболисты основного состава. Мы и против Ференцвароша играли с потерями в лице Миколенко и Бущана, и вчера (в игре против Днепра-1 — ред.) у нас не было одного из оставшихся вратарей, а играл мальчик 18 лет. Потери бьют по нашим амбициям", — завершил свой ответ на вопрос о кадровом потенциале Динамо Де Пена.

Разумеется, что когда полузащитника спросили о наиболее опасном игроке в составе Барселоны, то прозвучала фамилия "Месси": "Месси — лучший игрок в истории, и играть против него — это вызов и привилегия. Когда Барса и Ювентус попались нам в группе, я был очень счастлив. Я хочу получать удовольствие от этих поединков. Мы будем бороться с проблемами и постараемся победить".

"Мы хотим сыграть в лучшую свою игру", — короткое, но достаточно громкое заявление от Карлоса прозвучало как итог беседы.

Матч Барселона — Динамо состоится 4 ноября. Стартовый свисток на Камп Ноу прозвучит в 22:00 по киевскому времени.