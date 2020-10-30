Дентиньо не сыграет в матче против Боруссии М

Бразильский нападающий Шахтера не успеет восстановиться после травмы перед игрой третьего тура Лиги чемпионов.

Уже в скором времени донецкому Шахтеру предстоит провести поединок на НСК Олимпийский в рамках третьего тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской Боруссии.

Кадровые проблемы сопровождают "горняков" весь стартовый отрезок сезона. Не исключением станет и предстоящая встреча, участие в которой не сможет принять бразилец Дентиньо, который получил повреждение по ходу поединка с миланским Интером (0:0).

Об этом на своей послематчевой пресс-конференции после игры с Мариуполем сообщил португальский наставник "оранжево-черных" Луиш Каштру, ответив на вопрос журналиста о серьезности травмы его подопечного: "Нет, скорее всего, к этой игре он не восстановится", — резюмировал главный тренер.

Таким образом, в заявке Шахтера на предстоящую игру среди форвардов можно ожидать проведшего на поле в игре с Мариуполем (4:1) 23 минуты Жуниора Мораеса, а также представителя молодежного состава Богдана Вьюнника, который начал вышеупомянутую игру с первых минут, и отметился голевым пасом.

В следующую среду донецкому Шахтеру предстоит провести домашний поединок против менхенгладбахской Боруссии в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Начало в 19:55 по киевскому времени.