Малиновский начнет игру с Аяксом со скамейки запасных

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы D, в котором сыграют бергамасская Аталанта и амстердамский Аякс.

После первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в квартете D уже успела образоваться пара лидеров в гонке за право сыграть в плей-офф. И теперь, в противостоянии второго игрового дня, бергамаская Аталанта получила уникальную возможность серьезно отбросить амстердамский Аякс из зоны своих преследователей. В то же самое время, представитель Нидерландов рассчитывает на исправление осечки стартового игрового дня.

К большому сожалению украинских болельщиков, Джан Пьеро Гасперини не нашел места в стартовом составе для украинского полузащитника Руслана Малиновского. При этом, главный тренер выпустил Марио Пашалича в центр поля, а вместо Муриэля с первых минут сыграет Йосип Иличич.

У Аякса в его текущей форме нет серьезных резервов для ротации, поэтому Эрик тен Хаг ограничился лишь выходом Траоре и Антони в атакующей линии, в то время как Блинд заменит в центре обороны Мартинеса.

Аталанта: Спортьелло — Толои, Ромеро, Джимсити — Хатебур, Пашалич, Фрелер, Госенс — Иличич, Гомес — Сапата.

Запасные: Росси, Голлини, Паломино, Ламмерс, Муриель, Малиновский, Моика, Депаоли, Пессина, Руджери, Миранчук, Траоре.



Аякс: Онана — Мазрауи, Схюрс, Блинд, Тальяфико — Классен, Тадич, Гравенберх — Антони, Траоре, Нерес.

Запасные: Стекеленбург, Схерпен, Альварес, Клайбер, Промес, Эккеленкамп, Лабьяд, Мартинес, Броббей.



Матч Аталанта — Аякс начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.