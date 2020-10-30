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-
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-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
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-
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-
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-
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-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
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-
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-
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Неймар пропустит игру с РБ Лейпциг и матчи сборной Бразилии

30 октября 2020

Неймар в матче против Истанбул Башакшехир, Getty Images

Бразильский нападающий ПСЖ получил результаты анализов после повреждения в матче Лиги чемпионов против Башакшехира.

Во втором туре Лиги чемпионов действующий чемпион Франции Пари Сен-Жермен на выезде встречался с турецким Истанбул Башакшехир. "Красно-синие" в итоге одержали победу (2:0), однако уже на 26-й минуте потеряли своего ключевого футболиста в атаке. Бразильский нападающий Неймар не смог продолжить игру из-за травмы бедра.

По возвращению во Францию, игрока ожидало медицинское обследование, результаты которого в своем интервью официальному сайту клуба сообщил немецкий наставник Томас Тухель. "Нам грустно. У него небольшая травма приводящей мышцы. Я не думаю, что он сможет играть за Бразилию. У нас есть информация, что он вернется после перерыва", — резюмировал наставник.

До очередной международной паузы французскому ПСЖ предстоит сыграть матчи Лиги 1 против Нанта и Ренна, между которыми команду ожидает одно из ключевых противостояний в рамках Лиги чемпионов УЕФА — на выезде против немецкого РБ Лейпциг.

В клубе ожидают, что на возвращение футболиста стоит рассчитывать не ранее, чем 20 ноября, когда ПСЖ отправится в гости к Монако в рамках национального первенства.

Напомним, что для Неймара это будет уже не первый период вынужденной паузы в новом сезоне. В начале футбольного года он пропустил игру с Лансом из-за COVID-19, после чего был дисквалифицирован на матчи против Меца и Ниццы из-за неспортивного поведения в дерби против Марселя, после чего пропустил игру с Нантом из-за позднего возвращения из состава национальной сборной Бразилии.

В течении трех последних лет, Неймар пропустил из-за повреждения 368 дней, за которые его команда успела сыграть 64 матча.

За текущий сезона на счету бразильца шесть проведенных поединков, в которых он обеспечил команду двумя голами и отдал четыре голевых паса.

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