ПСЖ обыграл Башакшехир благодаря дублю Кина

Команда Томаса Тухеля набрала первые очки в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Истанбул Башакшехир принимал на своем поле Пари Сен-Жермен в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Несмотря на вынужденную замену Неймара в первом тайме из-за травмы бедра, парижанам удалось дожать соперника и выйти победителями из этого противостояния.

Благодаря дублю Мойзе Кина во второй половине встречи, парижане заработали в свою копилку первые три очка в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Башакшехир, в свою очередь, по-прежнему вынужден довольствоваться нулем пунктов в своей графе.

Башакшехир — ПСЖ 0:2

Голы: Кин, 64, 79

Башакшехир: Гюнок, Рафаэл, Болинголи-Мбомбо (Калдырым, 63), Шкртел, Епуряну, Озджан, Кахведжи, Вишча, Топал (Ба, 68), Тюрюч (Алексич, 81), Кривелли (Жулиано, 81).

ПСЖ: Навас, Курзава (Баккер, 87), Флоренци (Керер, 73), Кимпембе, Маркиньос, Ди Мария (Рафинья, 73), Данилу Перейра, Эррера (Гуйе, 87), Мбаппе, Кин, Неймар (Сарабия, 26).

Предупреждения: Кривелли, Епуряну, Топал — Керер.