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-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
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-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
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ПСЖ обыграл Башакшехир благодаря дублю Кина

28 октября 2020

ПСЖ обыграл Башакшехир благодаря дублю Кина

Команда Томаса Тухеля набрала первые очки в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Истанбул Башакшехир принимал на своем поле Пари Сен-Жермен в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Несмотря на вынужденную замену Неймара в первом тайме из-за травмы бедра, парижанам удалось дожать соперника и выйти победителями из этого противостояния. 

Благодаря дублю Мойзе Кина во второй половине встречи, парижане заработали в свою копилку первые три очка в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Башакшехир, в свою очередь, по-прежнему вынужден довольствоваться нулем пунктов в своей графе.

Башакшехир — ПСЖ 0:2
Голы: Кин, 64, 79

Башакшехир: Гюнок, Рафаэл, Болинголи-Мбомбо (Калдырым, 63), Шкртел, Епуряну, Озджан, Кахведжи, Вишча, Топал (Ба, 68), Тюрюч (Алексич, 81), Кривелли (Жулиано, 81).
ПСЖ: Навас, Курзава (Баккер, 87), Флоренци (Керер, 73), Кимпембе, Маркиньос, Ди Мария (Рафинья, 73), Данилу Перейра, Эррера (Гуйе, 87), Мбаппе, Кин, Неймар (Сарабия, 26).
Предупреждения: Кривелли, Епуряну, Топал — Керер.
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