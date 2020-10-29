Рашфорд и Фелиш возглавили команду недели Лиги чемпионов по версии Whoscored

Поединки второго тура получились предельно удачными только для английских команд.

Статистический портал Whoscored опубликовал свою символической сборной второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в которой не нашлось места ни для одного из представителей украинских клубов.

Особое внимание стоит уделить персоне английского нападающего Маркуса Рашфорда, который вышел на поле за 27 минут до конца матча Манчестер Юнайтед против немецкий РБ Лейпциг, и оформил за это время хет-трик в ворота " красных быков".

Его оценка (9,16 баллов), по версии составителей рейтинга, стала наиболее высоким показателем, который Whoscored когда-либо фиксировал для вышедшего на замену игрока в матче Лиги чемпионов.