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-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
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-
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-
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-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
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Рашфорд и Фелиш возглавили команду недели Лиги чемпионов по версии Whoscored

29 октября 2020

Маркус Рашфорд (слева), Getty Images

Поединки второго тура получились предельно удачными только для английских команд.

Статистический портал Whoscored опубликовал свою символической сборной второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в которой не нашлось места ни для одного из представителей украинских клубов.

Особое внимание стоит уделить персоне английского нападающего Маркуса Рашфорда, который вышел на поле за 27 минут до конца матча Манчестер Юнайтед против немецкий РБ Лейпциг, и оформил за это время хет-трик в ворота " красных быков".

Его оценка (9,16 баллов), по версии составителей рейтинга, стала наиболее высоким показателем, который Whoscored когда-либо фиксировал для вышедшего на замену игрока в матче Лиги чемпионов.

Напомним, что в рамках второго тура донецкий Шахтер сумел удержать ничью в домашнем матче против миланского Интера (0:0), а киевское Динамо упустило гостевую победу над Ференцварошем (2:2).
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