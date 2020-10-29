Марлос: Я очень счастлив, так как команда сплочена

Игрок высказался о форме команды после матча против Интера.

Полузащитник Шахтера Марлос высказал свое мнение о поединке второго тура Лиги чемпионов против Интера (0:0).

"Важная ничья, важное очко в матче со сложной командой. Тактически и физически Интер очень силен, мы же играли на своем пределе. Но я очень счастлив, так как команда сплочена. Мы на верном пути.

"Сравнение с полуфиналом? Думаю, больше изменились мы. Теперь Шахтер более сплочен, мы играем компактнее, что немаловажно. Знали, насколько сложно будет, и потому добились позитивного результата.

Наша молодежь — это сильные футболисты, которые показали талант и смелость, играя с Реалом. Из-за проблем с коронавирусом пришлось изменить состав, но у нас есть другие исполнители, которые пока вне поля. Надеюсь, всем ребятам удастся выздороветь, побыстрее набраться сил, чтобы мы были еще сильнее", — цитирует Марлоса официальный сайт Шахтера.

Ранее сообщалось, что лучшим игроком "горняков" по версии InStat стал голкипер Анатолий Трубин.