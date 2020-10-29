Солскьяер: Лейпциг вынудил нас сильно потрудиться

Норвежец прокомментировал разгром "быков".

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказал свое мнение о победе команды в матче Лиги чемпионов против Лейпцига (5:0).

"Рэшфорд вышел на поле, сыграл хорошо и оказал большое влияние на игру. Конечно, это мы и хотим видеть от игроков, выходящих на замену.Это возможно лишь тогда, когда вся остальная команда создает фундамент для подобного выступления".

"Лейпциг заставил нас поработать: высокий прессинг, контрпрессинг, высокая интенсивность. Нам пришлось тяжело потрудиться. А свободные зоны появляются тогда, когда ты побеждаешь", — цитирует тренера TeamTalk.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Юнайтед и Лейпцигом.