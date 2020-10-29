Гармаш провел 70-й матч в еврокубках

Хавбек приближается по этому показателю к Сергею Реброву.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо на выезде упустило победу над Ференцварошем (2:2).

На 82-й минуте поединка в составе киевлян на поле вышел полузащитник Денис Гармаш, который заменил Виталия Буяльского.

Отметим, что для хавбека "бело-синих" прошедший поединок стал 70-м в рамках еврокубков. В истории Динамо игрок занимает шестое место в этом показателе. Перед ним, на пятом месте, расположился Сергей Ребров (72 матча).

Ранее сообщалось, что вингер киевлян Виктор Цыганков забил 1500-й гол украинских команд в еврокубках.