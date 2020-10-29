Цыганков забил 1500-й гол украинских клубов в еврокубках

Украинец реализовал пенальти в матче с Ференцварошем.

Ференцварош вырвал ничью у киевского Динамо в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов, проигрывая в два мяча по итогам первой половины встречи.

Невзирая на упущенную победу, в стане "бело-синих" есть определенный повод для радости. После того, как Виктор Цыганков реализовал пенальти на 28-й минуте, он стал автором исторического 1500-го гола всех украинских клубов в рамках еврокубков.

Стоит отметить, что Цыганков также забил первый гол киевского Динамо в текущем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ференцварош — Динамо вы можете на Football.ua.