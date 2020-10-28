Челси не оставил никаких шансов Краснодару

"Пенсионеры" отправили в ворота российской команды четыре безответных мяча.

Челси отправился в гости к Краснодару в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Хозяева не сумели составить серьезную оппозицию подопечным Фрэнка Лампарда, из-за чего в конечном итоге потерпели разгромное поражение со счетом 0:4.

Краснодар — Челси 0:4

Голы: Хадсон-Одои, 37, Вернер (пен), 76, Зиех, 80, Пулишич, 90

Краснодар: Сафонов, Рамирес, Смольников, Чернов, Панталеао, Ольссон (Сперцян, 82), Уткин (Сулейманов, 74), Вильена, Газинский, Мартынович, Берг (Сабуа, 87).

Челси: Менди, Рюдигер, Зума, Чилуэлл (Эмерсон, 81), Аспиликуэта, Зиеш (Абрахам, 80), Жоржиньо (Канте, 71), Ковачич (Пулишич, 71), Хавертц, Хадсон-Одои (Маунт, 71), Вернер.

Предупреждения: Ольссон, Мартынович