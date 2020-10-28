Марлос: Мы очень поменялись после прошлого матча с Интером

Хавбек Шахтера высказался о ничьей с "нерадзурри" в поединке Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер в Киеве сыграл вничью с миланским Интером. Полузащитник донецкого клуба Марлос поделился эмоциями от результата минувшего поединка, благодаря которому "горняки" стали единоличными лидерами своей группы.

"Важная ничья, важное очко против очень сложной команды. Они очень сильны как тактически, так и физически. Мы играли на своих лимитах, но я очень счастлив, потому что я вижу, что команда сплочена, бежит вместе. Думаю, мы находимся на правильном пути".

"Если сравнивать с прошлым матчем против Интера, то мы очень поменялись. Мы более сплочены, стали более компактной командой. Мы знали, насколько важной будет эта игра, поэтому есть такой положительный результат. Это очень важно".

"Молодые игроки очень важны для команды, которые показали талант и большую смелость в матче с Реалом. Из-за сложностей, которые мы сейчас переживаем, из-за коронавируса нам пришлось поменять состав. У нас есть важные игроки, которые пока находятся вне состава. Я надеюсь, что все смогут выздороветь, как можно быстрее набрать силы, чтобы мы были еще более сильной командой".

"Мой статус капитана – это важный фактор, потому что я уже достаточно долгое время нахожусь в этом клубе. Я проходил через многое вместе с командой. Конечно, я счастлив, что могу лидировать в такой сложный момент", — приводит слова Марлоса пресс-служба Шахтера.

Напомним, что в следующих двух турах Лиги чемпионов "горнякам" предстоит встретиться с гладбахской Боруссией. На Football.ua доступен видеообзор поединка Шахтер — Интер.