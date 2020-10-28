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-
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-
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-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
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-
03 ноября
22:00
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-
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-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
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-
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Тухель: Буду использовать Маркиньоса в центре поля

28 октября 2020

Томас Тухель, Getty Images

Главный тренер французского ПСЖ провел пресс-конференцию перед матчем своей команды в Лиге чемпионов.

За день до начала поединка второго тура Лиги чемпионов УЕФА, состоялась запланированная пресс-конференция представителей гостевой команды перед противостоянием на поле стадиона Башакшехир Фатих Терим, в котором будут принимать участие местный Истанбул Башакшехир и французский Пари Сен-Жермен.

Главный тренер парижан Томас Тухель акцентировал внимание на отменной текущей форме своих подопечных на внутренней арене, благодаря которой чемпион Франции надеется достичь успеха и в предстоящей игре: "Этот матч не станет началом сезона, потому что мы уже выиграли шесть матчей Лиги 1, что является большим достижением. Такое сложно повторить".

Вспомнил наставник и матч первого тура против Манчестер Юнайтед, в котором ПСЖ уступил 1:2: " Это будет вторая игра, и у нас пока нет очков. Матч с Манчестер Юнайтед должен напомнить нам, что нужно быть готовым к победе. Мы проиграли им после сложной игры, но мы здесь, чтобы показать, что мы хотим победить и что мы можем играть намного лучше, чем на прошлой неделе".

Немецкий специалист вскользь упомянул кадровые проблемы клуба — "нам не хватает игроков, но у нас сильные личные качества и высокий уровень уверенности" — но ключевое внимание сосредоточил на интересное тактическое решение образца матча с Дижоном (4:0). " Против Дижона это было общее решение команды, а кого-либо отдельно. Я много думал, потому что мне очень нравится то, что Маркиньос делает для нас в центральной оси. Я чувствую, что он эффективнее, когда он выступает в этой роли. Поэтому в среду он сыграет в центре поля, чтобы помочь нам выиграть этот матч".

Затронул Тухель и внутренние проблемы Франции: " Мы не беспокоимся (по причине протестов — ред.). Мне грустно, что жить вместе в гармонии невозможно. Этого хочет каждый человек. Так что мне немного грустно, но я не волнуюсь. До сих пор мы не обсуждали ситуацию с игроками. Я над этим подумаю. Возможно, так и сделаем, потому что мы не просто спортсмены, мы живем вместе в глобальном мире. Это конкретная ситуация, мы будем думать над ее трактовкой, но не зацикливаться. Мы должны сосредоточиться на спорте. У нас есть уникальная возможность — продолжить сезон в Лиге чемпионов для Франции".

Матч Истанбул Башакшехир — ПСЖ начнется в 19:55 по киевскому времени.

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