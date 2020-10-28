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-
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-
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Шахтер
-
Боруссия М
-
03 ноября
19:55
РБ Зальцбург
-
Бавария
-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
Лацио
-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
04 ноября
22:00

Ювентус — Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

28 октября 2020

Ювентус – Барселона, Getty Images

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок в Турине.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус примет на своем поле Барселону.

Небольшое преимущество в этой дуэли букмекеры отдают каталонскому клубу. Так, компания Parimatch дает на победу Барселоны коэффициент 2,48.

Коэффициент на успех Ювентуса в этом поединке составляет 2,95. Шансы на ничью – 3,4.

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В последний раз команды встречались между собой в групповом раунде Лиги чемпионов-2017/18. Тогда "сине-гранатовые" победили дома со счетом 3:0, а на выезде сыграли в нулевую ничью.

Матч Ювентус – Барселона состоится в Турине в среду, 28 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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