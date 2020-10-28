Ювентус — Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок в Турине.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус примет на своем поле Барселону.

Небольшое преимущество в этой дуэли букмекеры отдают каталонскому клубу. Так, компания Parimatch дает на победу Барселоны коэффициент 2,48.

Коэффициент на успех Ювентуса в этом поединке составляет 2,95. Шансы на ничью – 3,4.

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В последний раз команды встречались между собой в групповом раунде Лиги чемпионов-2017/18. Тогда "сине-гранатовые" победили дома со счетом 3:0, а на выезде сыграли в нулевую ничью.

Матч Ювентус – Барселона состоится в Турине в среду, 28 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.