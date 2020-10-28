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-
03 ноября
19:55
РБ Зальцбург
-
Бавария
-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
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-
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-
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-
Манчестер Юнайтед
-
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-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
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Ювентус — Барселона. Накануне

28 октября 2020

Ювентус — Барселона. Накануне

Football.ua анонсирует поединок между туринцами и каталонцами.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете G Ювентус в родных стенах даст бой Барселоне. Напомним, в параллельном матче группы Динамо померится силами с Ференцварошем.

Ювентус — Барселона
Среда, 28 октября, 22:00, Альянс стэдиум. Главный арбитр — Данни Маккели (Нидерланды). Прямая трансляция на телеканале Футбол 3

Не станем забегать наперед, но высока вероятность, что команды в личный встречах будут решать судьбу первого места в квартете. Нет сомнений, что в группе с Динамо и "фради" именно испанцы и итальянцы фавориты, но вот кто же фаворит в очных дуэлях — вопрос открытый. Напомним, что туринцы в первом туре на выезде сумели комфортно обыграть команду Луческу (2:0), а каталонцы на своем поле разгромили Ференцварош (5:1).

Накануне встречи грандов возникает вопрос — а кто из них в лучшей форме? Оба коллектива на старте сезона получили новых наставников, и результаты не выглядят столь гладко, как хотелось бы. Андреа Пирло, отпраздновав свою первую победу в Лиге чемпионов в качестве тренера, несколько буксует с командой в рамках Серии А. По факту, Юве добыл лишь одну победу в чемпионате, когда в первом туре обыграл Сампдорию (3:0). Три очка против Наполи туринцы заработали "в кабинете", а игры против Ромы, а также скромных Вероны и Кротоне, завершились вничью.

Тем не менее, на Пирло какого-либо существенного давления не оказывается — молодой тренер, "туринское сердце", который перестраивает команду. Да еще и кадровые проблемы в лице потери лидеров преследуют на старте сезона, а даст ли связка Пирло-Ювентус результат — покажет время. У Барселоны ситуация несколько сложнее.

Рональд Куман пришел в команду, в которой, без преувеличений, творился хаос. Каталонский гранд провалил прошлый сезон, а результаты в чемпионате в текущем розыгрыше не дают понять, то ли в стане "блаугранас" происходит своя перестройка, то ли кризис никак не заканчивается. Накануне встречи, Барса проиграла два матча в Примере кряду — на выезде Хетафе и дома в рамках Класико Реалу. Поединок против туринцев будет нести и свой психологический подтекст — поражение может еще больше усугубить положение каталонцев и Кумана, а победа против столь серьезного оппонента, наоборот, может дать толчок и глоток свежего воздуха команде.

К сожалению, столь ожидаемое противостояние Месси против Роналду, скорее всего, придется ждать как минимум до ответного поединка — у португальца коронавирус, и сейчас он ждет очередные результаты теста, а потому его участие в матче под большим вопросом. Также последнюю тренировку Ювентуса пропустили Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, а Маттейс де Лигт провел неполное занятие, так что мы увидим экспериментальный состав обороны "бьянконери".

Потери Барселоны не менее серьезные. Точно не помогут команде Жерар Пике, который заработал удаление в игре против "фради". Не сыграет голкипер Марк-Андре Тер Штеген, полузащитник Филиппе Коутиньо и, традиционно, защитник Самуэль Умтити.

Ориентировочный состав:

Ювентус: Щенсны — Демирал, де Лигт, Данило — Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Кьеза, Рэмзи — Дибала, Мората

Барселона: Нето — Дест, Араухо, Ленгле, Альба — Пьянич, де Йонг, Дембеле — Месси, Фати, Гризманн

Не сыграют: Де Лигт, Роналду, Кьеллини — Коутиньо, Умтити, Пике, Тер Штеген

Пять последних очных противостояний:

22.11.2017. Лига чемпионов, групповой этап, Турин. Альянс стэдиум 
Ювентус — Барселона 0:0

12.09.2017. Лига чемпионов, групповой этап, Барселона, Камп Ноу
Барселона — Ювентус 3:0

19.04.2017. Лига чемпионов, четвертьфинал, ответный матч, Барселона, Камп Ноу
Барселона — Ювентус 0:0

11.04.2017. Лига чемпионов, четвертьфинал, первый матч, Турин, Альянс стэдиум
Ювентус — Барселона 3:0

06.06.2015. Лига чемпионов, финал, Берлин, Олимпиаштадион
Ювентус — Барселона 1:3

footballпрогноз 2:2

 

 
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