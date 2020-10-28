Лунин — о результате Реала: Ничья, которая по вкусу напоминает победу

Украинец прокомментировал исход матча для королевского клуба.

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин поделился своим мнением о ничьей с гладбахской Боруссией (2:2) во втором туре Лиги чемпионов.

"Сливочные" проигрывали большую часть выездного поединка, но смогли вырвать ничью благодаря голам Карима Бензема и Каземиро на последних минутах.

"Ничья, которая по вкусу напоминает победу. И, поскольку мы не останавливаемся, мы должны продолжать упорно работать", – написал Лунин после матча в своем твиттере.

Лунин вернулся в Реал перед началом этого сезона, но пока не провел ни одного поединка в составе команды.