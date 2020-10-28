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-
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-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
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-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
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-
04 ноября
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Лунин — о результате Реала: Ничья, которая по вкусу напоминает победу

28 октября 2020

Андрей Лунин, instagram.com/lunin_andrey

Украинец прокомментировал исход матча для королевского клуба.

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин поделился своим мнением о ничьей с гладбахской Боруссией (2:2) во втором туре Лиги чемпионов.

"Сливочные" проигрывали большую часть выездного поединка, но смогли вырвать ничью благодаря голам Карима Бензема и Каземиро на последних минутах.

"Ничья, которая по вкусу напоминает победу. И, поскольку мы не останавливаемся, мы должны продолжать упорно работать", – написал Лунин после матча в своем твиттере.

Лунин вернулся в Реал перед началом этого сезона, но пока не провел ни одного поединка в составе команды.

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