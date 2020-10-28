Лампард: Мы очень сосредоточены на игре с Краснодаром

Главный тренер лондонского Челси дал интервью относительно предстоящей игры в Лиге чемпионов и пролил свет на кадровую ситуацию в клубе.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА лондонский Челси отправится в Российскую Федерацию, где будет противостоять Краснодару. Коллектив Фрэнка Лэмпарда в стартовом туре разошелся безголевым миром с андалузской Севильей (0:0), в то время как в параллельном матче "быки" дебютировали на групповом раунде с ничьи против французского Ренна (1:1).

Перед предстоящей игрой своей команды наставник "пенсионеров" дал интервью BBC, в котором предостерег поклонников Челси от недооценки соперников по квартету E: "Люди смотрят на эту группу и думают, что она удобна для нас, однако мы должны завоевать преимущество над Краснодаром. Они новички в Лиге чемпионов, поэтому у них будет абсолютная мотивация. Мы очень сосредоточены на игре".

Фрэнк Лэмпард также выразил тревогу относительно ситуации с повреждением бразильского центрального защитника Тиаго Силвы, который не попал в заявку на предстоящую игру, после чего оценил возможность для немца Антонио Рюдигера выйти на поле с первых минут: "У меня была с ним дискуссия. Иногда игроки не попадают в состав, после чего очень сильно возражают". Стоит отметить, что Рюдигер еще не играл за Челси в этом сезоне, однако успел провести пять матчей в составе своей национальной команды.

Несмотря на потерю очков уже в первом туре, спортивные аналитические ресурсы, в частности — Nielsen's Gracenote, выражают уверенность в успешности прохождения лондонским Челси группового этапа, оценивая выход "пенсионеров" в плей-офф 87%-ным шансом на успех. До игры с Севильей этот показатель был равен 85%.

Матч против Краснодара против Челси начнется в 19:55 по киевскому времени.