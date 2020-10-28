Локомотив Москва
1
Бавария
2
27 октября
19:55
Шахтер
0
Интер
0
27 октября
19:55
Атлетико
3
РБ Зальцбург
2
27 октября
22:00
Боруссия М
2
Реал Мадрид
2
27 октября
22:00
Марсель
0
Манчестер Сити
3
27 октября
22:00
Порту
2
Олимпиакос
0
27 октября
22:00
Ливерпуль
2
Мидтьюлланд
0
27 октября
22:00
Аталанта
2
Аякс
2
27 октября
22:00
Краснодар
-
Челси
-
28 октября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
ПСЖ
-
28 октября
19:55
Севилья
-
Ренн
-
28 октября
22:00
Брюгге
-
Лацио
-
28 октября
22:00
Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ференцварош
-
Динамо Киев
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
РБ Лейпциг
-
28 октября
22:00
Локомотив Москва
-
Атлетико
-
03 ноября
19:55
Шахтер
-
Боруссия М
-
03 ноября
19:55
РБ Зальцбург
-
Бавария
-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
Лацио
-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
04 ноября
22:00

Лига чемпионов. Группа E. Накануне

28 октября 2020

Лига чемпионов. Группа E. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков второго тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете E.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете Е Челси сыграет против Краснодара на выезде, а Севилья примет на своем поле Ренн.

Команда И В Н П З П О
1 Краснодар 1 0 1 0 1 1 1
2 Ренн 1 0 1 0 1 1 1
3 Севилья 1 0 1 0 0 0 1
4 Челси 1 0 1 0 0 0 1


Краснодар — Челси
Среда, 28 октября, 19:55. Стадион Краснодар, Краснодар. Главный арбитр — Али Палабиюк (Турция).

Краснодар в первом туре группового этапа Лиги чемпионов гостил у Ренна и смог набрать один балл, но теперь соперника куда сложнее, хотя на стороне "быков" будет фактор своего поля. В минувшие выходные Краснодар в рамках РПЛ противостоял Спартаку и потерпел поражение со счетом 1:3. Под вопросом участие в матче Классона и Вандерсона, что может сильно усложнить задачу российской команде.

Челси, в свою очередь, тоже начал розыгрыш турнира с ничейного результата — подопечные Лампарда поделили очки с Севильей в матче без голов. В минувшем туре АПЛ "пенсионеры" гостили у Манчестер Юнайтед. Лондонцы немного уступили по игре, но смогли добыть один балл и теперь вновь могут переключиться на еврокубок. 

У Челси нет существенных кадровых проблем. Более того, Лампард на предматчевой пресс-конференции сообщил, что Зийех уже в ближайшее время будет получать больше игрового времени. Ожидаем, что лондонцы добудут комфортную победу благодаря двум безответным голам. 

Ориентировочные составы:

Краснодар: Сафонов — Петров, Сорокин, Кайо, Рамирес — Газинский, Олссон — Смольников, Уткин, Кабелла — Берг

Челси: Менди — Джейс, Силва, Зума, Чилвелл — Канте, Жоржиньо — Пулишич, Хавертц, Маунт — Вернер

Не сыграют: Гилмор, Кепа, Алонсо

footballпрогноз 0:2

Севилья — Ренн
Среда, 28 октября, 22:00. Рамон Санчес Писхуан, Севилья. Главный арбитр — Чунейт Чакыр (Турция).

Севилья в первом туре сыграла вничью с Челси и теперь, явно, собирается разжиться еще тремя баллами. Однако форма команды вызывает большие вопросы. Перед матчем с Челси "нервионцы" проиграли Гранаде, а после на своем поле уступили Эйбару с минимальным счетом. Смогут ли андалусийцы реабилитировать перед своими болельщиками?

Ренн же в первом туре тоже сыграл вничью, но все-таки смог обменяться голами с соперником. Как и Севилья, французы проиграли на этих выходных. Ренн на своем поле принимал Анже и упустил преимущество в один гол. Оба соперника сейчас находятся не в лучшей форме, а потому матч может подарить неожиданности. 

Тем не менее, еврокубковый опыт Севильи должен сыграть свою роль. "Нервионцы" часто доходят до финальных стадий, а потому имеют большое преимущество перед соперником в этом компоненте. Видится, что Севилья добьется победы в два мяча, хоть и при очень непростой игре.

Ориентировочные составы:

Севилья: Буну — Навас, Гомес, Карлос, Акунья — Хордан, Фернандо, Ракитич — Сусо, Де Йонг, Окампос

Ренн: Салин — Траоре, Силва, Агуерд, Дальберт — Бурижу, Нзонзи, Камавинга — Кастильо, Гирасси, Терье

Не сыграют: Эскудеро, Идрисси — Ньянг, Маусса

footballпрогноз 2:0

 

Команды
 
 Rambler's Top100