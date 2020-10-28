Лига чемпионов. Группа E. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков второго тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете E.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете Е Челси сыграет против Краснодара на выезде, а Севилья примет на своем поле Ренн.

№ Команда И В Н П З П О 1 Краснодар 1 0 1 0 1 1 1 2 Ренн 1 0 1 0 1 1 1 3 Севилья 1 0 1 0 0 0 1 4 Челси 1 0 1 0 0 0 1



Краснодар — Челси

Среда, 28 октября, 19:55. Стадион Краснодар, Краснодар. Главный арбитр — Али Палабиюк (Турция).

Краснодар в первом туре группового этапа Лиги чемпионов гостил у Ренна и смог набрать один балл, но теперь соперника куда сложнее, хотя на стороне "быков" будет фактор своего поля. В минувшие выходные Краснодар в рамках РПЛ противостоял Спартаку и потерпел поражение со счетом 1:3. Под вопросом участие в матче Классона и Вандерсона, что может сильно усложнить задачу российской команде.

Челси, в свою очередь, тоже начал розыгрыш турнира с ничейного результата — подопечные Лампарда поделили очки с Севильей в матче без голов. В минувшем туре АПЛ "пенсионеры" гостили у Манчестер Юнайтед. Лондонцы немного уступили по игре, но смогли добыть один балл и теперь вновь могут переключиться на еврокубок.

У Челси нет существенных кадровых проблем. Более того, Лампард на предматчевой пресс-конференции сообщил, что Зийех уже в ближайшее время будет получать больше игрового времени. Ожидаем, что лондонцы добудут комфортную победу благодаря двум безответным голам.

Ориентировочные составы:

Краснодар: Сафонов — Петров, Сорокин, Кайо, Рамирес — Газинский, Олссон — Смольников, Уткин, Кабелла — Берг

Челси: Менди — Джейс, Силва, Зума, Чилвелл — Канте, Жоржиньо — Пулишич, Хавертц, Маунт — Вернер

Не сыграют: Гилмор, Кепа, Алонсо

прогноз 0:2

Севилья — Ренн

Среда, 28 октября, 22:00. Рамон Санчес Писхуан, Севилья. Главный арбитр — Чунейт Чакыр (Турция).

Севилья в первом туре сыграла вничью с Челси и теперь, явно, собирается разжиться еще тремя баллами. Однако форма команды вызывает большие вопросы. Перед матчем с Челси "нервионцы" проиграли Гранаде, а после на своем поле уступили Эйбару с минимальным счетом. Смогут ли андалусийцы реабилитировать перед своими болельщиками?

Ренн же в первом туре тоже сыграл вничью, но все-таки смог обменяться голами с соперником. Как и Севилья, французы проиграли на этих выходных. Ренн на своем поле принимал Анже и упустил преимущество в один гол. Оба соперника сейчас находятся не в лучшей форме, а потому матч может подарить неожиданности.





Тем не менее, еврокубковый опыт Севильи должен сыграть свою роль. "Нервионцы" часто доходят до финальных стадий, а потому имеют большое преимущество перед соперником в этом компоненте. Видится, что Севилья добьется победы в два мяча, хоть и при очень непростой игре.

Ориентировочные составы:

Севилья: Буну — Навас, Гомес, Карлос, Акунья — Хордан, Фернандо, Ракитич — Сусо, Де Йонг, Окампос

Ренн: Салин — Траоре, Силва, Агуерд, Дальберт — Бурижу, Нзонзи, Камавинга — Кастильо, Гирасси, Терье

Не сыграют: Эскудеро, Идрисси — Ньянг, Маусса