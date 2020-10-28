Жота стал автором 10000 гола Ливерпуля

Португальский новичок команды удачно подменил Садио Мане в стартовом составе в матче против датского Мидтьюлланда.

Второй тур Лиги чемпионов УЕФА для английского Ливерпуля проходил под знаком первого домашнего противостояния в рамках новой еврокубковой кампании. В соперниках у коллектива Юргена Клоппа был датский Мидтьюлланд, который, после второго поражения кряду (0:2), опустился в подвал турнирной таблицы квартета D.

Первый гол "красных" в дуэли с "волками" забил на 55-й минуте португальский новичок команды Диогу Жота, завершив прострел Трента Александер-Арнольда с правого фланга штрафной. Согласно информации от OPTA, данный точный удар стал для Ливерпуля 10000 в рамках всех состязаний.

Первый мяч в истории команды был на счету Джока Смита в далеком сентябре 1892-го года, когда коллектив выступал в рамках Лиги Ланкашира.

Португальский нападающий Диогу Жота перешел в состав "красных" 19 сентября этого года за 44,7 млн евро, по информации сайта Transfermakt.de. За новый клуб он уже успел провести 8 игр во всех состязания, оформив три забитых мяча за 415 сыгранных минут.

Следующий матч в рамках Лиги чемпионов подопечным Юргена Клоппа предстоит сыграть 3 ноября на выезде против Аталанты из Бергамо.