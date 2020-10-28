Ливерпуль на классе справился с Мидтьюлландом

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итоги матча Лиги чемпионов с участием английского клуба.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль обыграл на своем поле датский Мидтьюлланд со счетом 2:0.

Первый тайм этого поединка прошел под контролем Ливерпуля, но был омрачен травмой Фабиньо, который вынужден играть в центре обороны. На 30-й минуте вместо него на поле вышел Рис Уильямс.

Открыть счет "красным" удалось на 55-й минуте, когда активность на правом фланге проявил защитник Трент Александр-Арнольд и отдал передачу на находившегося перед пустыми воротами Диогу Жоту, который и отправил мяч в сетку. Поставил точку в матче Мохамед Салах, который в компенсированное время реализовал пенальти.

Ливерпуль – Мидтьюлланд 2:0

Голы: Диогу Жота, 55, Салах, 90+2 (пенальти).

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнолд, Фабиньо (Уильямс, 30), Гомес, Робертсон – Хендерсон (Вейналдум, 46), Милнер – Шакири, Минамино (Мане, 60), Диогу Жота (Фирмино, 81) – Ориги (Салах, 60).

Мидтьюлланд: Андерсен – Андерссон, Святченко, Шольц, Паулиньо Силва – Оньека, Каюсте (Краев, 81) – Дрейер, Систо (Эвандер, 72), Мабил (Андерсон, 66) – Каба (Пфайффер, 81).

Предупреждения: Милнер – Шольц, Оньека, Каюсте, Паулиньо.