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-
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-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
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Ливерпуль на классе справился с Мидтьюлландом

28 октября 2020

Фото: Getty Images / Football.ua

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итоги матча Лиги чемпионов с участием английского клуба.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль обыграл на своем поле датский Мидтьюлланд со счетом 2:0.

Первый тайм этого поединка прошел под контролем Ливерпуля, но был омрачен травмой Фабиньо, который вынужден играть в центре обороны. На 30-й минуте вместо него на поле вышел Рис Уильямс.

Открыть счет "красным" удалось на 55-й минуте, когда активность на правом фланге проявил защитник Трент Александр-Арнольд и отдал передачу на находившегося перед пустыми воротами Диогу Жоту, который и отправил мяч в сетку. Поставил точку в матче Мохамед Салах, который в компенсированное время реализовал пенальти.

Ливерпуль – Мидтьюлланд 2:0
Голы: Диогу Жота, 55, Салах, 90+2 (пенальти).

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнолд, Фабиньо (Уильямс, 30), Гомес, Робертсон – Хендерсон (Вейналдум, 46), Милнер – Шакири, Минамино (Мане, 60), Диогу Жота (Фирмино, 81) – Ориги (Салах, 60).

Мидтьюлланд: Андерсен – Андерссон, Святченко, Шольц, Паулиньо Силва – Оньека, Каюсте (Краев, 81) – Дрейер, Систо (Эвандер, 72), Мабил (Андерсон, 66) – Каба (Пфайффер, 81).

Предупреждения: Милнер – Шольц, Оньека, Каюсте, Паулиньо.

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