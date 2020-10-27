Бавария одержала непростую победу над Локомотивом

"Красные" победили на выезде со счетом 2:1.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Бавария одержала выездную победу над Локомотивом со счетом 2:1.

Голами в составе "красных" отличились Леон Горецка и Йосуа Киммих, а единственный гол у хозяев забил Антон Миранчук.

Локомотив – Бавария 1:2

Голы: Миранчук, 70 – Горецка, 13, Киммих, 79.

Локомотив: Гильерме – Живоглядов, Чорлука (Райкович, 46), Серкейра, Рыбус – Игнатьев (Жемалетдинов, 76), Куликов (Лисакович, 89), Миранчук, Крыховяк, Смолов (Рыбчинский, 75) – Зе Луиш.

Бавария: Нойер – Павар, Зюле, Алаба, Люка Эрнандес – Киммих, Горецка (Хави Мартинес, 46) – Мюллер (Гнабри, 46), Толиссо, Коман (Дуглас Коста, 69) – Левандовски.

Предупреждения: Живоглядов, Серкейра, Жемалетдинов – Эрнандес.