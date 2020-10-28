Нойер: Матч получился очень трудным, но довольны результатом

Немецкий вратарь прокомментировал победу "красных".

Голкипер Баварии Мануэль Нойер поделился своим мнением о результате матча с Локомотивом (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Естественно, мы довольны результатом. Матч получился очень трудным, мы затратили много сил, чтобы его выиграть. Считаю, Локо показал очень хороший футбол, хозяева действовали компактно и надежно. Мы упустили несколько моментов забить второй мяч, а потом пропустили, и ситуация заметно осложнилась. Но в итоге смогли забить снова и вырвать победу.

Мы всегда верим в себя. Думаю, в последние пару месяцев все увидели, какой характер у нашей команды. Но нельзя расслабляться, надеясь только на характер. Мы начинаем каждый матч с чистого листа. Согласитесь, сегодня все видели, с каким трудом нам дались эти три очка", – приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.