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-
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22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
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-
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-
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-
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-
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-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
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Нойер: Матч получился очень трудным, но довольны результатом

28 октября 2020

Мануэль Нойер, Getty Images

Немецкий вратарь прокомментировал победу "красных".

Голкипер Баварии Мануэль Нойер поделился своим мнением о результате матча с Локомотивом (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Естественно, мы довольны результатом. Матч получился очень трудным, мы затратили много сил, чтобы его выиграть. Считаю, Локо показал очень хороший футбол, хозяева действовали компактно и надежно. Мы упустили несколько моментов забить второй мяч, а потом пропустили, и ситуация заметно осложнилась. Но в итоге смогли забить снова и вырвать победу.

Мы всегда верим в себя. Думаю, в последние пару месяцев все увидели, какой характер у нашей команды. Но нельзя расслабляться, надеясь только на характер. Мы начинаем каждый матч с чистого листа. Согласитесь, сегодня все видели, с каким трудом нам дались эти три очка", – приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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