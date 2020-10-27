Пирло: Матч с Барселоной не определяющий, но мы ждем шанса показать себя

Итальянец рассказал о подготовке ко встрече с каталонцами.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло поделился своими ожиданиями от матча с Барселоной во втором туре Лиги чемпионов.

"Барселона сильна. За нее играют великие чемпионы. Надо провести превосходный матч. Месси – по-прежнему топ-игрок. Я много раз играл против него как футболист, а завтра впервые буду противостоять как тренер.

Я сыграю в четыре защитника, поскольку их в моем распоряжении только четверо. Нам повезло, что мы играем против лучших команд и сильнейших клубов. Этот матч не является определяющим, но мы с нетерпением ждем шанса себя показать.

Мы должны дождаться результатов проверки Роналду. Думаю, они придут сегодня вечером. Там уже и посмотрим. Кьеллини не сыграет, Бонуччи постарается восстановиться и мы пока не получили от врачей разрешения по де Лихту. Будем рассчитывать на тех, кто есть", – приводит слова Пирло официальный сайт УЕФА.

Матч Ювентус – Барселона состоится в Турине в среду, 28 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Роналду, Кьеллини и Бонуччи пропустили тренировку Ювентуса перед встречей с Барселоной.