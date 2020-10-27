Мюллер: Сейчас Бавария практически неудержима

Немецкий хавбек поделился ожиданиями от предстоящего матча.

Полузащитник Баварии Томас Мюллер рассказал о подготовке ко встрече с Локомотивом во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Очень здорово, что нас ждет очередной матч нашего турнира. Хотим продолжать в том же духе. Бавария находится в хорошей форме, мы уверены в себе. Все говорит о том, что мы сможем добиться положительного результата.

У нас нет проблем с мотивацией. Бавария сейчас явно на ходу, и мы очень хотим продолжать в том же духе. Намерены с первых же секунд действовать агрессивно и создавать опасные моменты у ворот соперника.

Бавария всегда входит в число фаворитов, весной мы всегда среди претендентов на победу в Лиге чемпионов. Сейчас наша команда практически неудержима, но это никак не поможет нам в марте или апреле. Но я безгранично верю в наши возможности", – рассказал Мюллер в интервью официальному сайту УЕФА.

Матч Локомотив – Бавария состоится в Москве во вторник, 27 октября, и начнется в 19:55 по киевскому времени.