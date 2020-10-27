Тен Хаг: Главное в матче с Аталантой — завладеть инициативой

Тренер Аякса дал комментарий перед поединком.

Аталанта примет Аякс на своем поле в рамках поединка второго тура Лиги чемпионов. Эрик тен Хаг похвалил Гасперини за строительство такой команды, а также отметил отдельных исполнителей.

"Аталанта — очень симпатичная команда, могу только похвалить ее тренера. Три-четыре года строительства, стабильный состав, усиленный благодаря грамотной селекции на трансферном рынке. Что завтра будет главным? Как всегда, завладеть инициативой.

Хатебур и де Роон — фантастические командные игроки с великолепной психологией. У них все складывается здорово. Еще они привлекли Сэмма Ламмерса, которого я тоже считаю очень умным игроком. Это важный этап в его карьере", — приводит слова тренера нидерландской команды официальный сайт УЕФА.

Поединок Аталанта — Аякс состоится во вторник, 27 октября, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.