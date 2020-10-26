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-
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22:00
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-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
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-
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Коутиньо может пропустить матч с Ювентусом

26 октября 2020

Филиппе Коутиньо, Getty Images

Бразильский полузащитник получил повреждение по ходу El Clasico.

По информации официального сайта каталонской Барселоны, Филиппе Коутиньо на выходных прошел медицинское обследование, которое показало у него наличие травмы двуглавой мышцы бедра на левой ноге.

Испанское издание Marca также сообщает, что физические кондиции бразильского полузащитника находятся на низком уровне, что фактически исключает возможность его появления в ближайшей гостевой игре каталонской Барселоны в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА против туринского Ювентуса.

Несмотря на полученное повреждение по ходу недавнего El Clasico, в котором "сине-гранатовые" уступили мадридскому Реалу (1:3), Коутиньо провел на поле полное время поединка, однако не сумел отметиться результативными действиями.

В текущем сезоне Филиппе Коутиньо провел за Барселону все пять поединков в рамках испанской Ла Лиги, забив один гол и отдав две голевые передачи, а также принял участие в разгроме венгерского Ференцвароша (5:1) с одним забитым мячом на своем счету.

Потеря ключевого игрока команды для Рональда Кумана станет очередной дилеммой при выборе стартового состава. В лазарете "блаугранас" также находятся голкипер Марк-Андре тер Штеген (травма колена) и Жорди Альба (травма подколенного сухожилья). Кроме того, Жерар Пике будет пропускать матч с Ювентусом, который пройдет 28 октября, по причине дисквалификации из-за удаления в игре первого тура против Ференцвароша.

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