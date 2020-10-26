Коутиньо может пропустить матч с Ювентусом

Бразильский полузащитник получил повреждение по ходу El Clasico.

По информации официального сайта каталонской Барселоны, Филиппе Коутиньо на выходных прошел медицинское обследование, которое показало у него наличие травмы двуглавой мышцы бедра на левой ноге.

Испанское издание Marca также сообщает, что физические кондиции бразильского полузащитника находятся на низком уровне, что фактически исключает возможность его появления в ближайшей гостевой игре каталонской Барселоны в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА против туринского Ювентуса.

Несмотря на полученное повреждение по ходу недавнего El Clasico, в котором "сине-гранатовые" уступили мадридскому Реалу (1:3), Коутиньо провел на поле полное время поединка, однако не сумел отметиться результативными действиями.

В текущем сезоне Филиппе Коутиньо провел за Барселону все пять поединков в рамках испанской Ла Лиги, забив один гол и отдав две голевые передачи, а также принял участие в разгроме венгерского Ференцвароша (5:1) с одним забитым мячом на своем счету.

Потеря ключевого игрока команды для Рональда Кумана станет очередной дилеммой при выборе стартового состава. В лазарете "блаугранас" также находятся голкипер Марк-Андре тер Штеген (травма колена) и Жорди Альба (травма подколенного сухожилья). Кроме того, Жерар Пике будет пропускать матч с Ювентусом, который пройдет 28 октября, по причине дисквалификации из-за удаления в игре первого тура против Ференцвароша.