Модрич рассказал, почему в прошлом отказался перейти в Шахтер

Хорват мог когда-то оказаться в украинском клубе.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич после поединка с донецким Шахтером в Лиге чемпионов рассказал, почему в начале 2000-х годов отказался стать игроком "горняков".

"Это было очень давно и это не случилось. Я тогда хотел играть в Европе и это была единственная причина, почему я не согласился", — сказал Модрич в интервью YouTube-каналу Шахтера.

Отметим, что в донецком клубе выступал другой известный хорватский футболист — Дарио Срна, с которым Модрич вместе выступал за национальную команду.

Напомним, Реал сенсационно проиграл Шахтеру со счетом 2:3. На Football.ua доступно видео голов и обзор этого поединка.