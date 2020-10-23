Модрич: Соломон провел великолепный матч

Хорват поздравил Шахтер с победой в первом туре Лиги чемпионов.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич прокомментировал поражение от Шахтера в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (2:3).

"Это был плохой матч для нас, мы не играли хорошо, особенно в первом тайме. Шахтер действовал отлично — они пользовались нашими ошибками. Молодцы, хорошо поработали и забили три гола. Я думаю, что Шахтер — очень хорошая команда, они показали это и они заслуживают победу".

"Я думаю они показали свои качества, очень молодой состав и ребята, которые играли, они действительно очень хорошо себя показали. Я думаю, что если называть какое-то имя, то это — Манор Соломон. Он провел великолепный матч", — сказал Модрич в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

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Кроме того, Лука высказался о директоре "горняков" по футболу Дарио Срне, с которым он вместе выступал за сборную Хорватии.

"Срна — хороший друг и отличный человек. Мы много лет играли вместе в национальной сборной Хорватии, он был моим капитаном. У нас отличные взаимоотношения. У него великолепная карьера игрока и я уверен, что будет такая же и в том, чем он занимается сейчас. У него все получится", — добавил Модрич.

Ранее сообщалось, что гол Модрича в ворота Шахтера был признан самым лучшим в первом туре Лиги чемпионов.