Роскошный гол Модрича в ворота Шахтера — самый красивый в первом туре

Хорват мощным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в ворота Трубина.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реал неожиданно уступил донецкому Шахтеру со счетом 2:3.

Один из голов в составе "сливочных" забил обладатель Золотого мяча-2018 Лука Модрич. Хорват поразил ворота Анатолия Трубина роскошным ударом из-за пределов штрафной.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, этот гол был признан лучшим в стартовом туре еврокубкового турнира. На втором месте оказался гол хавбека Баварии Корентена Толиссо в ворота Атлетико (4:0).

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На третьей позиции разместился капитан Аталанты Алехандро Гомес, забивший из-за пределов штрафной в ворота Мидтьюлланда (4:0). И замкнул четверку лучших голов Кристиан Рамирес из Краснодара, сравнявший счет в матче с Ренном (1:1).