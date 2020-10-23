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-
27 октября
22:00
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-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
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-
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28 октября
22:00

Коман обошел Тете в борьбе за звание лучшего игрока недели

23 октября 2020

Кингсли Коман, Getty Images

УЕФА огласил результаты голосования.

Полузащитник Баварии Кингсли Коман был признан лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В матче против мадридского Атлетико, в котором мюнхенцы одержали победу со счетом 4:0, 24-летний француз стал автором двух голов, а также записал себе в актив результативную передачу.

Отметим, что в борьбе за награду Коман обошел хавбека Шахтера Тете, а также форварда Ювентуса Альвару Морату и защитника РБ Лейпциг Анхелиньо.

На Football.ua можно посмотреть видео голов и обзор матча Бавария — Атлетико.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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