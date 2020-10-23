Коман обошел Тете в борьбе за звание лучшего игрока недели

УЕФА огласил результаты голосования.

Полузащитник Баварии Кингсли Коман был признан лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В матче против мадридского Атлетико, в котором мюнхенцы одержали победу со счетом 4:0, 24-летний француз стал автором двух голов, а также записал себе в актив результативную передачу.

Отметим, что в борьбе за награду Коман обошел хавбека Шахтера Тете, а также форварда Ювентуса Альвару Морату и защитника РБ Лейпциг Анхелиньо.

На Football.ua можно посмотреть видео голов и обзор матча Бавария — Атлетико.